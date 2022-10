Xavi Hernández: “El objetivo es ganar títulos y hay que conseguirlos”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, reconoció el mal momento que está pasando el club culé, sin embargo, continúa con el objetivo de conseguir títulos

Xavi Hernández, técnico de Barcelona, dijo que si bien la situación no es la mejor luego del mal arranque en Champions League y la derrota en el Clásico ante Real Madrid, el objetivo del club español sigue siendo la de ganar títulos y seguirán haciendo todo lo posible por conseguirlos. Más allá de ello, el estratega del equipo culé puntualizó que es consciente que si no se ganan campeonatos, podría llegar otro entrenador.

“La situación no es la mejor. Empezamos como un tiro pero esto no me detiene. Estamos ahí en la Liga, a tres puntos del líder y la temporada es muy larga con otras competiciones. Debemos tratar de mejorar. El objetivo es ganar títulos y hay que conseguirlos. Lo dije el día del Gamper y mi sensación es que se pueden ganar títulos. Es el objetivo”, expresó el estratega.

Además, el técnico del Barcelona, agregó: “Yo debo ser honesto con el club, los jugadores y los socios. Hemos hecho un equipo para conseguir éxitos y lo pienso así. Sigo con toda la ilusión del mundo. Todo el mundo me da ánimos, que parece que se me haya muerto un familiar con todos los mensajes que he recibido”.

El ex jugador no se guarda nada y comentó: “En el Barcelona no hay temporadas de transición. Con el esfuerzo que se ha hecho desde el club, hay que ir a por títulos. Si no se consiguen, habrá consecuencias como dijo el presidente y quizá son para mí. No quiero buscar excusas. Si no se ganan títulos, vendrá otro entrenador y se intentará sin más”.

Redactado por: Miguel Casana