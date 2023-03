Xavi Hernández: “No estoy satisfecho con el 35% de posesión”

Luego de la gran victoria de Barcelona 1-0 ante Real Madrid por la Copa del Rey, Xavi Hernández destacó la importancia del resultado, pero manifestó su preocupación por el juego de su equipo.

“El plan era otro. Dominar en campo rival. Defender con la pelota, pero hoy no hemos podido. No estoy satisfecho con el 35% de posesión. No es el porcentaje que buscamos. No hemos estado pulcros con la pelota. El Madrid no ha tenido ocasiones claras. Es una victoria muy importante para nosotros”, declaró en conferencia de prensa.

Además, agregó: “Hoy no podemos presumir del cómo. Este no es el juego que queremos. Queremos generar más ocasiones de gol. No es el partido que queremos. Hay momentos en los que el rival te puede dominar. ¿Cómo le quitas el balón a Kroos y Modric? Se tiene que valorar y es extraordinario”, expresó.

Por último, Xavi indicó que a pesar de la victoria de Barcelona, Real Madrid sigue siendo favorito: “Llevamos una cierta ventaja. Tendremos que competir muy bien. Hemos defendido bien. La vuelta en casa, con nuestro público, es positivo. Pero sigo viendo al Real Madrid como favorito”, finalizó.