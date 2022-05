Xavi: “No podemos tener otro año más en blanco”

Xavi Hernández, director técnico de Barcelona, habló tras derrota por 2-0 ante Villarreal por la Liga Santander

Xavi Hernández, director técnico de Barcelona, habló tras derrota por 2-0 ante Villarreal por la Liga Santander. El estratega español señaló que la siguiente temporada buscarán ganar títulos, sea nacional o internacional.

Asegura que la siguiente temporada van a cambiar, ya que merecen luchar títulos: “Hemos cumplido los objetivos mínimos: hemos quedado segundos. Ahora se acaba el fútbol y empieza el trabajo del despacho. Hay que cambiar muchas cosas para intentar ser más competitivos y luchar por títulos. No podemos tener otro año más en blanco”, aseguró el entrenador culé.

Además, Xavi comentó como es la renovación de Ousmane Dembélé: “Cada uno está donde quiere. Ya pasó con Mbappé. Van donde creen que pueden ser felices. Nos ha ayudado y puede ser uno más. Buscará su felicidad si no es aquí. Le deseo lo mejor”.

Finalizó hablando sobre la posibilidad de repatriar a Neymar. “Lo veo muy difícil. Tiene contrato. Hay que hacer balance de lo que se puede. Hay que priorizar puestos y luego ver lo que podemos hacer. Es un futbolista que no me desagrada, pero no hemos hablado de esta opción”.