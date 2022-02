Xavi: “Pedri me recuerda mucho a Andrés Iniesta”

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, halagó al futbolista Pedri en la victoria ante el Athletic Bilbao por 4-0

Xavi Hernández, director técnico del FC Barcelona, halagó al futbolista Pedri en la victoria ante el Athletic Bilbao por 4-0. El estratega español asegura que Pedri tiene el mismo estilo de Andrés Iniesta cuando estaba en el cuadro blaugrana.

“En cuanto a talento no he visto a nivel mundial un jugador como Pedri, lo digo con total sinceridad. Me recuerda a Andrés Iniesta, salvando las distancias porque aún tiene 19 años”, aseguró Xavi en conferencia de prensa.

Sobre la victoria ante el Athletic Bilbao por Liga Santander: “En general ha sido un partido muy serio del equipo, espero que sigamos en este camino. Seguimos generando ocasiones y es muy positivo que estén marcando diferentes futbolistas. Física y mentalmente estamos muy bien y estamos pudiendo rotar a jugadores”.

Asegura que el partido lo dominaron y más cuando ingreso Ousmane Dembelé en el segundo tiempo: “He visto que no podíamos progresar por dentro y he pensado que era mejor tener dos puñales por banda de uno contra uno. He pensado que con dos extremos puros marcaríamos la diferencia y así ha sido. Dembélé ha marcado un gol y ha dado dos asistencias”