Ya es hora, ‘Bambino’

Benevento enfrenta esta tarde a Lazio por la Serie A.

Benevento y Lazio se enfrentan a las 2:45 de la tarde (hora peruana) por la jornada 12 de la Serie A de Italia. El ítalo-peruano Gianluca Lapadula ha sido convocado para este compromiso y espera sumar minutos en este vital compromiso.

Un cotejo importante para la escuadra de nuestro compatriota, quien no la pasa nada bien en la liga italiana. Está a cinco puntos del descenso y encadena una mala racha de tres partidos sin conocer la victoria. A esto se le suma que Gianluca Lapadula no ha podido marcar goles desde su llegada a la Selección Peruana. El ‘9’ de Benevento no ha podida dar el grito de gol y espera acabar su mal momento en estos 90 minutos.