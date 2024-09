Ya hay fecha para el enfrentamiento entre Cristal y Universitario

Ya hay fecha para el partido de Sporting Cristal y Universitario por la jornada 15 del Torneo Clausura

Se dio a conocer la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, en donde el partido más atractivo será el enfrentamiento entre Sporting Cristal y Universitario. Ambos equipos siguen en la lucha por el Torneo Clausura y por quedar primero en la tabla acumulada, por lo que el encuentro será decisivo para la recta final del campeonato local.

A pesar de ser una jornada muy lejana, se pudo conocer la programación de la antepenúltima fecha del Torneo Clausura, encuentros que se jugarán entre el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de octubre. El motivo principal de las fechas elegidas por la organización del torneo es por los partidos de fecha doble a inicios de noviembre.

Puedes leer:

Sin embargo, aún no se conoce el horario y el estadio para los partidos entre Cienciano vs. Alianza Atlético y Sporting Cristal vs. Universitario, que se disputarán el miércoles 23 de octubre. Recordemos que el encuentro entre ´celestes y ´cremas´ serán únicamente con la hinchada local, quien es Sporting Cristal.

Martes 22 de octubre

1:00 p.m. Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

Estadio: Campeones del 36

3:15 p.m. Los Chankas vs. César Vallejo

Estadio: Los Chankas

6:00 p.m. Melgar vs. UTC

Estadio: Monumental UNSA

9:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Estadio: Alejandro Villanueva

Miércoles 23 de octubre

3:15 p.m. ADT vs. Unión Comercio

Estadio: Unión Tarma

8:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Cusco FC

Estadio: Mansiche

Cienciano vs. Alianza Atlético (horario por confirmar)

Estadio: Garcilaso de la Vega

Sporting Cristal vs. Universitario (horario por confirmar)

Estadio: Por confirmar

Jueves 24 de octubre

3:00 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Estadio: Germán Contreras