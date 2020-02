“Yo no armaba el equipo por eso me fui”

Ex técnico de Binacional explica razones de su renuncia

El ex entrenador de Deportivo Binacional, el argentino César Vigevani, explicó los motivos acerca de su salida. El consideró que era inviable dirigir su proyecto en el “Poderoso del Sur” debido a los manejos dirigenciales.

“Ya cerré el capítulo y no hace falta decir más cosas porque todos saben cómo se maneja el club. Lamentablemente, nosotros no armamos este equipo y no podíamos traer a ningún refuerzo para la Copa Libertadores. Si no solicitamos algo se hace inviable nuestro proyecto”, comentó Vigevani.

Además, señaló que aunque se hubiera quedado, la iba a tener muy complicada en Copa Libertadores. “Con un proyecto inviable se hacía muy complicado afrontar un torneo internacional, sobre todo con los monstruos de equipos que nos tocó en esta Copa Libertadores”, dijo.

Finalmente, decidió poner punto final al tema. “Optamos por analizar otras probabilidades y cambiar de aires. En estos casos es mejor no seguir. Tampoco quiero hacer leña del árbol caído y hay cosas que no hacen falta decirlo porque todo el mundo sabe”, sentenció.