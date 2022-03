Yoshimar Yotún: “A sido la mejor decisión de mi vida en volver al Sporting Cristal”

Yoshimar Yotún, volante del Sporting Cristal, habló sobre los nuevos objetivos que tiene el conjunto celeste para este 2022

Yoshimar Yotún, volante del Sporting Cristal, habló sobre los nuevos objetivos que tiene el conjunto celeste para este 2022. El seleccionado nacional señaló que harán lo mejor posible en ganar la liga nacional y hacer buen papel en Libertadores.

Sobre los mensajes del público por redes sociales: “La gente se ha portado muy bien conmigo, los hinchas de verdad. Aprecio todo los mensajes que me han mandado por redes sociales han sido muy lindos. Aquí el club me ha recibido como un hijo. La verdad que me siento muy arropado y feliz por regresar al club Sporting Cristal.

Aseguró que fue difícil la adaptación de sus hijos: “No puedo negar al principio fue duro y mis hijos me estaban diciendo cuando vamos a casa. Porque nació mi primera hija, no estado en el Perú y venía a Lima un par de semanas. Mi segundo hijo me decía “papá cuando compramos los pasajes, ya me quiero ir a México”.

El volante celeste señaló que el plantel es muy competitivo: “Conozco a varios del equipo, porque jugamos en la Selección. Pero con Calcaterra ya había compartido aquí. Una persona se da cuenta cuando va a un sitio y respira esa buena vibra. Desde el primer día que llegue siempre fue así”.

El volante nacional señaló que hay bastante competencia sana en el equipo: “Siento mucho compañerismo, competencia sana. Pero eso es importante que el equipo este mucho mejor. Ojo la decisión lo toma el profe Mosquera y cada uno tiene que estar preparado para lo venga.

‘Yoshi’ señaló que hay muy buena vibra en el plantel: “También me transmitió volver fue el compartir. La unión que me transmitieron, sentí como si estuviera hace tres años y eso es muy importante para mí. Mientras me voy cambiando siempre estoy pensando en mis compañeros y entrenar en el club.

Sobre las charlas que tuvo con el profe Mosquera: “Tuve dos charlas con el profe y es un tipo directo. El profe no hace escala para llegar a dónde él quiere, me dijo las cosas claras como ‘así juego yo, planteo esto” y movió un par de fichas en la pizarra y entendí todo muy fácil.

Agregó: Aparte de todo lo que plantea el profe es más fácil adaptarse ya que tenemos muchos jugadores de calidad y entonces como siempre le dicho al profe es un ‘crack para esas cosas’ y es un entrenador que transmite mucho y pocas veces lo he visto molesto.

Sobre los retos que tiene el conjunto rímense para está temporada 2022: “Los retos que tiene Sporting Cristal y como es un equipo grande siempre va ser lo mejor. Tenemos la liga y como club grande siempre la hinchada nos exige estar en los primeros lugares y somos conscientes de esto”.

Sobre la Copa Libertadores: “Queremos la Libertadores, ya que es uno de los torneo más importante. Merecemos un poco más por todo lo hecho. Y primeramente nos vamos a enfocar en la fase de grupos, paso a paso y llegar a lo más alto. He venido con esa ilusión de poder ayudar al equipo y que ellos me ayuden también a que el equipo funcione y las aspiraciones son grandísimas”.

Agregó: “Cómo te dije tenemos que volver a ganar la liga y es así que estamos mentalizados ‘que nosotros podemos, somos un equipo grande y estamos preparados para todo’”

Finalizó su entrevista mandando un mensaje alentador a los hinchas celestes: “A sido la mejor decisión de mi vida en volver al Sporting Cristal, agradecerles por los mensajes, agradecer por todo el cariño, de mi parte y todo el grupo vamos a dejar todo en la cancha y ‘FUERZA CRISTAL’.