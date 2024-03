Yotún: “Nunca había visto tan molesto a Gareca”

Yoshimar Yotún recordó un momento tenso que pasó con Ricardo Gareca durante uno de los partidos de la selección peruana.

Yoshimar Yotún fue el cuarto invitado en el podcast de Jefferson Farfán titulado ‘Enfocados’. Durante la entrevista, ambos jugadores rememoraron sus experiencias con la selección peruana, destacando un momento sorprendente en el que el técnico Ricardo Gareca expresó su enojo hacia el mediocampista en el vestuario, debido a un gesto de rechazo.

Este incidente ocurrió en el estadio Neo Química Arena durante el partido entre Perú y Brasil, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa América 2019. En ese encuentro, la selección peruana se retiró al descanso con un marcador adverso de 3-0.

“El profe agarraba las sandalias para poner la alineación, tipo con los carnets, movía las sandalias, en una de esas tira una sandalia en mi puesto y dice el nombre de Peña. Yo digo ‘¿Peña?, pero si él no está jugando’, el profe dice ‘sale Yotún’, y tiré mi zapato”, comentó el capitán de Sporting Cristal.

Además, Farfán también dio su punto de vista sobre este momento tenso dentro del equipo nacional, describiendo cómo Gareca mostró un nivel de irritación inusual. “Al profe no le gusta que le hagan gestos y él le hizo un gesto. El profe se calentó y le dijo ‘a mí no me respondas’”.

Por último, a pesar del malentendido, Yotún enfatizó que su intención no fue desafiar la decisión del entrenador, sino expresar su descontento por el resultado y su deseo de contribuir desde el campo de juego.