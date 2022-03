Yotún sobre Cristal: “Siempre es bueno estar en casa”

Yoshimar Yotún, volante de la Selección Peruana, oficializó su regreso a Sporting Cristal. Las redes del club rimense confirmaron los rumores que vincularon a Yoshi con los celestes

Yoshimar Yotún, volante de la Selección Peruana, oficializó su regreso a Sporting Cristal. Las redes del club rimense confirmaron los rumores que vincularon a Yoshi con los celestes. El futbolista vuelve a la institución bajopontina tras 8 años. Su último partido fue frente a Juan Aurich en Trujillo. Por la definición del título del 2014.

Yoshi dijo lo siguiente sobre su regreso: “Es un día especial para mí, me han tratado muy bien, conozco a todo el cuerpo técnico, conozco a la gente del club que me ha hecho crecer como persona y profesional. El reto que tenemos es difícil pero son esos retos que uno viene a cumplir, muchas gracias por todo el esfuerzo, por considerarme y pensar en mí, daré todo mi esfuerzo dentro del campo”.

Además, añadió que espera estar ante Cantolao: “Estoy bien, no he parado de entrenar, me he estado preparando para cuando llegue este momento. Conozco la manera de trabajar del profe y los compañeros ni que decir. Estoy feliz y con muchas ganas de poder pisar la cancha con esta camiseta”.

EL REGRESO DE YOTÚN A SC:

Por otra parte, se refirió a su llegada: “No creo que sea un retroceso, siempre es bueno estar en casa, me siento en casa. Estoy feliz, es un club que juega torneo internacional, es un club ganador. Es venir a aportar mi granito de arena al Sporting Cristal”.

Por último, agregó que: “Pesó mucho el corazón, estar fuera de casa ocho años, llega un momento en que uno quiere sentirse abrazado, el club me da esto, y fue más esa decisión, además de los retos que tiene el club”.