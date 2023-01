Zambrano: “Todo esto para mi es un sueño y no quería que pase más tiempo”

Luego, el defensa de Alianza Lima agregó que “yo me sigo sintiendo como un niño que anheló siempre ponerse la blanquiazul, y ahora solo queremos que inicie la Liga por el bien del fútbol peruano. Ya luego vendrán los retos de conseguir el tricampeonato, que no será nada fácil porque la liga peruana siempre ha sido complicada para todos, y el punto para nosotros será la Copa Libertadores.

Sobre su estado físico, Zambrano sostuvo que “yo me siento bien, vine de una mini pretemporada en Boca y, si me toca estar, jugaré al cien por ciento. Son dos horas de partido para ‘matarme’ y ya luego vendrá el tiempo para recuperarse. A la gran mayoría de compañeros los conozco, no me siento viejo porque tengo a Hernán a lado mío (risas)”.