Zanelatto: “Tuvimos un par de ocasiones para ampliar el marcador”

Franco Zanelatto, delantero de Alianza Atlético, analizó la derrota ante UTC por 2-1 por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson

“Tuvimos un par de ocasiones para ampliar el marcador. Tratábamos de, a través de contra ataques, llegar al área rival. Con un 2-0, no sé si se terminaba el partido, pero nos daba una tranquilidad muy grande”, dijo en conferencia.

Sobre los 4 goles que tiene anotado en el torneo 2022: “En lo personal suma, pero si no es para ayudar al equipo no me aporta tanto”.

Sobre los gritos que tuvieron sus compañeros en el partido: “Es normal, es algo de todos los partidos. Obviamente siempre queremos ganar y fue una calentura del momento, aparte demuestra que todos estamos metidos en el encuentro”.