Zanelatto: “Yo trabajo y me preparo, hago lo que tengo que hacer”

El jugador de Alianza Lima, Franzo Zanelatto, mostró su entusiasmo y alegría tras conocer que fue llamado nuevamente a la selección.

El pasado lunes 11 de marzo, Jorge Fossati dio a conocer su primera convocatoria para los próximos partidos amistosos de la selección peruana. En total, 29 jugadores forman parte de esta lista para representar a Perú frente a Nicaragua y República Dominicana. Uno de los aspectos más destacados de esta lista fue la presencia de Franco Zanelatto como el único jugador llamado del Alianza Lima.

En respuesta, el joven futbolista expresó su felicidad por tener nuevamente la oportunidad de vestir la camiseta de la selección peruana. Vale la pena recordar que Zanelatto ya había sido convocado por Juan Reynoso y, además, había sido titular en los partidos de la selección nacional contra Bolivia y Argentina durante las Eliminatorias 2026.

“Es algo por lo que uno siempre trabaja y me llena de emoción que me hayan convocado a la selección. Sé que no he estado teniendo los minutos que esperaba o deseaba, pero sin duda me motiva y me llena de ilusión recibir esta convocatoria“, comentó.

Asimismo, añadió que sigue trabajando duro para ganarse un lugar en el equipo de Alianza Lima. “Estoy haciendo mi trabajo, me estoy preparando y dando lo mejor de mí en los entrenamientos. Como he dicho, no depende de mí decidir si juego o no, pero estoy haciendo lo que me toca, que es trabajar y dar lo mejor de mí“, concluyó.

La lista de convocados de Jorge Fossati:

Arqueros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero, Renato Solís.

: Pedro Carlos Diego Renato Defensas : Anderson Santamaría, Erick Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Abram, Carlos Ascues, Luis Advíncula, Miguel Trauco, Oliver Sonne, Marcos López.

: Anderson Erick Miguel Aldo Alexander Luis Carlos Luis Miguel Oliver Marcos Volantes : Wilder Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Joao Grimaldo.

: Wilder Martín Sergio Jesús Piero Joao Delanteros: Andy Polo, Franco Zanelatto, Gianluca Lapadula, Álex Valera, Bryan Reyna, Paolo Guerrero.