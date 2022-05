Zevallos: “Qué bonito es anotar, lamentablemente no nos llevamos el triunfo”

José Zevallos volvió a jugar en el partido de Universitario frente a Sporting Cristal. Ll lateral lamentó no lograr el triunfo y quedar prácticamente fuera de la pelea

José Zevallos volvió a jugar en el partido de Universitario frente a Sporting Cristal. El lateral lamentó no lograr el triunfo y quedar prácticamente fuera de la pelea. La U y Cristal complicaron sus opciones en el Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, regalaron un partido de mil emociones.

Zevallos manifestó lo siguiente: “Feliz por jugar después de tiempo. Agradecido con Dios por la oportunidad, con mis compañeros, con el profe, me llegó la oportunidad. No nos llevamos el resultado que queríamos, pero siento que dejamos todo y me voy feliz”

NO PUDO EN EL MONUMENTAL:

Además, agregó lo siguiente: “Muy feliz. Qué bonito es anotar y más con la hinchada. Lamentablemente no nos pudimos llevar el triunfo, que es lo que más queríamos. No puedo decir que voy a jugar la próxima semana, las decisiones las tomará el profe durante la semana”.

Por último, Zevallos despejó las dudas sobre su cambio: “Después de tiempo juego un partido intenso y creo que eso me llevó a que estuviera sobrecargado y tuve que pedir mi cambio, porque tengo que estar al cien para jugar los 90, si no están mis compañeros para reemplazarme”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO

Universitario: Carvallo, Zevallos, Alonso, Quina, Santillán, Alfageme, Barreto, Quispe, Quintero, Polo y Valera.

DT: Jorge Araujo

Sporting Cristal: Solis, Madrid, Chávez, Merlo, Loyola, Castillo, Calcaterra, Yotún, Gonzales, Ávila y Olivares.

DT: Roberto Mosquera