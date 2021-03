Zidane: “Benzema es la hostia”

Zidane elogió a Benzema por su doblete y su asistencia, además habló del parón de selecciones: “La pena es que hay muchos que se van a jugar con la selección”

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, acabó muy satisfecho el partido por el nivel de juego mostrado en la primera parte y la actitud de sus jugadores en la segunda parte. Además, el francés confirmó también que Sergio Ramos va a jugar con la selección.

El centro del campo:

“Sabemos el calendario, sabemos que son muchos partidos. Pero los jugadores están bien. Es verdad que se van dos de estos jugadores y no es lo ideal. Ahora hay que disfrutar de esta victoria. No pienso que el final de temporada vaya ser complicado, al revés”.

Benzema, estrella del Madrid y no va con la selección:

“Cómo vamos a entender que Benzema no vaya a la selección, no lo entiende mucha gente. Pero me alegro como entrenador del Madrid. Ha hecho un gran trabajo para el equipo”.

Sergio Ramos y la selección:

“Va a ir con la selección, porque lo del otro día es un golpe. Veremos, va a jugar dentro de cinco días y no va a haber problema. Le va a venir bien además”.

El mejor momento de la temporada:

“Hay que seguir, son muchos partidos buenos últimamente. Estamos en el tramo final en el que se juega todo. Estamos bien físicamente, estamos en un gran momento. Sufrimos un poco en la segunda parte, pero interpretamos bien su partido”.

Cerrar los partidos:

“No lo sé, juegas contra equipos que no son fáciles. El fútbol cada vez es más difícil, pero yo me quedo con el partido que hicimos, controlando bien el partido. Hoy controlamos muy bien. El partido es merecidísimo.

Fede Valverde y su posición:

“Le pedía jugar por fuera y un poco más por dentro, lo ha hecho bien cerca de Karim. Su energía nos aporta muchísimo. Fede está muy bien y nos alegramos”.