Zidane: “El partido del miércoles lo vamos a preparar”

El entrenador Zidane compareció muy satisfecho por la victoria, aplaudió la actuación de su equipo y valoró la racha de cuatro victorias seguidas en LaLiga

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, compareció en conferencia de prensa telemática. Por ello, el francés está feliz por el esfuerzo de sus jugadores y el rendimiento de un equipo que vuelve a ser un bloque. Ya son tres partidos con la puerta a cero.

En algún momento el Real Valladolid les ha puesto en aprietos. ¿Han tenido alguna duda? “No hay partido fácil. El Valladolid es un equipo que necesita puntos. Todos los partidos vamos a tener que jugarlos al límite y vamos a tener partidos complicados de aquí a final de temporada; lo sabemos. Podemos estar contentos con lo que hicimos y con el resultado, sobre todo al haber mantenido la portería a cero”.

¿Qué mensaje le transmitió a sus jugadores cuando se enteró de la derrota del Atlético? “No hubo necesidad de transmitir nada. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo. Es una victoria importante para nosotros, la cuarta consecutiva, y tenemos que seguir a lo nuestro sin mirar a los demás”.

¿Cómo se encuentra Karim Benzema? ¿Qué posibilidades tiene de poder jugar contra el Atalanta? “Veremos mañana. Creo que mañana tiene otra resonancia y veremos lo que está pasando con él. Está mejor y veremos mañana, pero no vamos a arriesgar su temporada; faltan muchos partidos y si puede estará con nosotros, pero si no puede no vamos a arriesgar”.

¿Están en el punto que desea para enfrentarse al Atalanta, lesiones al margen? “Creo que estamos bien, teniendo continuidad en los resultados. Llevamos tres partidos sin encajar y es importante. Todo el equipo defiende muy bien y creo que con el balón sabemos que podemos hacer cosas. Llegamos bien. Hay que descansar bien. Vamos a preparar el partido del miércoles de la mejor manera y a intentar seguir con lo que estamos haciendo”.

¿Cómo está viendo a Casemiro? ¿Puede estar en uno de sus mejores momentos? “Sabemos la posición que es, lo que puede dar, conocemos su trabajo y que también puede rematar, pero creo que lo de hoy es mérito de todos. Me alegro por todo el equipo. Conseguimos otro buen resultado y tenemos que seguir así”.

¿Cuánto va a empezar a recuperar jugadores? “No lo sé. De momento la situación es la que tenemos; tenemos muchas bajas, pero esperamos recuperar jugadores, no sé si la semana que viene. Tenemos que jugar con lo que tenemos y creo que lo estamos haciendo bien, comprometidos con lo que estamos haciendo. Hay que seguir con los jugadores que estén”.