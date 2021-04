Zidane: “Hay que felicitar a los jugadores porque no ha sido fácil”

El entrenador Zidane analizó el difícil partido que jugaron los blancos en el Coliseum. Asimismo, el técnico francés no puso excusas por el empate pese a las múltiples bajas

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, no tira la toalla pese a este empate. Por ello, el francés aseguró que su equipo subirá el nivel físico si así se lo exige el campeonato.

¿Un punto o se han perdido dos?: “Al final hemos sumado un punto. Perdemos dos puntos, porque siempre queremos ganar pero el equipo ha peleado. Ha sido complicado, de repente dos bajas más. Lo ha dado todo en el campo”.

Equipo al límite: “Hemos dado el máximo. Nos ha faltado claridad ofensiva y defensivamente, muy bien. Nos ha faltado algo arriba. Un empate pero seguimos peleando. No se acabará aquí”.

Físico, decide Liga: “Sí pero no solo eso. Hay muchos partidos, pero el que va a ganar necesitará un poco de todo, sobre todo tener a sus jugadores”.

Kroos no jugó: “Estaba con molestias, y por eso no jugó. Tenemos muchos partidos y no podemos hacer tonterías. Tenemos que gestionar eso”.

No hay que dejar de sumar: “Tenemos que hacer el máximo. Mirar por nosotros y no mirar a los demás. Una liga muy difícil, competitiva. Cada tres días hay que estar siempre bien. Hay que ir a muerte y no cambiará nuestra mentalidad”.

¿Cómo vio la jugada del gol anulado a Mariano?

“No tengo nada que decir. El árbitro está para decidir y ya está. Hay que felicitar a los jugadores porque no ha sido fácil. Defensivamente estuvimos muy bien y nos faltó algo ofensivamente. Quedan muchos puntos y hay que seguir”.

¿Saldrán de esa situación límite de la que habló?

“Sí. Vamos a salir. Estáis siempre pensando en una palabra. Sabemos que no tenemos límite y algo vamos a hacer. Seguiremos peleando hasta el final de temporada. Anímicamente estamos bien y en este equipo no tenemos techo”.

¿Por qué no se dio descanso ayer a los canteranos que jugaron hoy?

“Fede Valverde y Mendy se cayeron a última hora. Es sobre la marcha y esto es el fútbol. Blanco jugó ayer y ha entrado fenomenal”.