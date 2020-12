Zidane: “Para mí Benzema es el mejor delantero de la historia”

Zidane no esconde su admiración por el nueve del Real Madrid y no ocultó que su equipo sufrió para llevarse la victoria.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, apareció en la sala de prensa de Valdebebas aliviado. Además, el técnico francés destacó la importancia de los tres puntos y se rindió en elogios hacia Benzema, autor de dos goles y que ya suma diez esta campaña.

“Cuando tienes un jugador más como fue nuestro caso, lo normal es que estés mejor pero nosotros. En algunos casos, nos precipitamos y no supimos aprovecharlo pero al final pudimos llevarnos la victoria que es lo importante”, expresó.

El Madrid peor con uno más: Hoy nos ha costado más, era el cuarto partido y lo normar es que sea más fácil con uno más pero nos hemos precipitado un poco más. Pero al final son tres puntos y es el cuarto partido seguido ganando y es mérito de los jugadores. Ha sido merecido.

Si para Zidane Benzema es el mejor delantero de la historia de Francia: para mí sí, porque lo demuestra y lleva mucho en el Madrid, más de 500 partidos, los goles. Al final su palmarés habla por sí mismo. Para mí es el mejor, clarísimo.

Por último, Zidane habló sobre que Karim es un goleador tardío: Ahora es un jugador más hecho. No es un nueve puro, no solo piensa en el gol y por eso me encanta. Se asocia y es lo que me gusta a mí del fútbol. Y tiene gol porque se mete ahí cuando hace falta y hace dos goles como hoy. Es lo que tiene Karim.