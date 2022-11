Zlatan Ibrahimovic: “Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo. Ya no hay nada de qué hablar en Francia”

Zlatan Ibrahimovic es un personaje célebre por su gran rendimiento dentro de las canchas, pero por otro lado también lo es por su mala fama en torno a sus polémicas declaraciones egocéntricas y es que se lo ha ganado a pulso, ya que es uno de los mejores delanteros de la historia.

Si bien el sueco lleva meses sin jugar un partido oficial, el astro sueco sigue dando que hablar en las entrevistas que concede. El delantero del Milan se operó de la rodilla en junio, tras ganar el ‘Scudetto’, y se espera que vuelva a las canchas a principios de 2023. No se rinde, no se retira. Quiere más pese a su edad (41 años). Mientras, no obstante, sigue dejando titulares.

“Desde que me fui de Francia, todo ha ido cuesta abajo. Ya no hay nada de qué hablar en Francia. Francia me necesita, yo no necesito a Francia. Incluso si tienes Mbappé, Neymar y Messi, no te ayuda porque no tienes a Dios”, declaraba Ibrahimovic en dicha entrevista.

Esta vez el sueco se refirió al PSG, club al que perteneció desde el 2012 hasta mediados de 2016, sosteniendo que desde su salida del Parque de los Príncipes, el club parisino se ha “derrumbado”, a pesar de contar con estrellas como lo son Neymar, Mbappé y Messi.

“Desde que me fui de Francia todo se derrumbó. Ya no tienen nada de qué hablar. Francia me necesita pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda, porque no tienes a Dios”, declaró para medios de Francia.

Ibrahimovic, quien volvió al AC Milan, viene recuperándose tras haber sido sometido a una cirugía en la rodilla izquierda en mayo luego de consagrarse como campeón de la Serie A.

Redactor: Diego Pecho