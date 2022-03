Zlatan Ibrahimovic: “No me rendiré hasta ganar un título con el Milan”

Zlatan Ibrahimovic, delantero del AC Milán señaló que no piensa retirarse profesionalmente, hasta conseguir un titulo con Los Rojinegros

Zlatan Ibrahimovic, delantero del AC Milán señaló que no piensa retirarse profesionalmente, hasta conseguir un titulo con Los Rojinegros. El atacante de 40 años actualmente viene recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles.

“Mi futuro es el fútbol, mi mundo es el fútbol. Lo siento si no puedo jugar en este momento y me da mucho dolor, sobre todo ahora que el equipo lo está haciendo bien, aunque menos en los dos últimos partidos”, declaró en conferencia de prensa luego de la presentación de su libro ‘Adrénaline’.

Asegura que luchará bastante para poder conseguir un titulo con el AC Milán: “No me rendiré hasta conquistar algo con el Milán. Quiero estar ahí y ayudar al Milán, desde que llegué hemos hecho grandes cosas y ahora solo queda una cosa: ganar trofeos. Estamos luchando y estamos trabajando para ello, no me rendiré hasta que ganar con este equipo”, concluyó.