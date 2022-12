Zlatko Dalic: “Tuvimos la pelota, pero no creamos ocasiones importantes”

Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, felicitó a sus dirigidos tras la derrota ante Argentina, sin embargo, lamentó no haber podido generar ocasiones claras

Zlatko Dalic, entrenador de Croacia, felicitó a sus dirigidos tras la derrota ante Argentina, sin embargo, lamentó no haber podido generar ocasiones claras. El cuadro de Modric y compañía llegó nuevamente a estar entre los 4 mejores de la Copa del Mundo, sin embargo, esta vez no pudo llegar a la definición y tendrá que buscar el tercer puesto.

El estratega analizó el encuentro: “Nos marcaron un gol después de que no nos dieran un córner, que según mis jugadores era y llegó el penal. Después concedimos otro gol al contragolpe. Estoy de acuerdo con que tuvimos la pelota, pero tampoco creamos ocasiones importantes y cuando llegamos al área no pudimos culminar. No voy a entrar en lo que hizo el árbitro, pero sí decir que el primer gol cambió el rumbo del partido”.

Finalmente, repasó lo que han conseguido y espera coronarlo el sábado. “Logramos muchas cosas en Croacia, tenemos jugadores con mucho potencial y esta generación poco a poco irá retirándose con la Eurocopa 2024. Es una generación excelente que llegó a dos semifinales consecutivas y sería fantástico llevarse una medalla de bronce”.

VAN POR EL TERCER LUGAR:

El partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial de Qatar 2022 se disputará a las 14.00 horas de Perú en el Estadio Internacional Khalifa. Recinto con capacidad para 46.000 espectadores. Croacia, que acaba de perder contra Argentina por 0-3, luchará por el tercer puesto.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Lionel Messi.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Mario Pasalic e Ivan Perisic.