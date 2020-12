“500 millones se hicieron humo”

Freddy Ames pide que Lozano muestre la Auditoria Forense de lo que ingresó y egresó a la FPF en el Mundial de Rusia.

Tras la rectificación en el cargo de presidente de la FPF a Agustín Lozano con respaldo de 83% de votos, algunos clubes que se mostraron en contra piden rendición exacta de los gastos de este año. Así dio a conocer el presidente de Coopsol, Freddy Ames, denunció que no hay sustento para justificar el gasto de 500 millones de soles.

“500 millones de soles se hicieron humo, y lo inaudito no conocemos en qué se gastó tanto dinero, hay responsables que deben rendir cuentas, una votación mayoritaria en la asamblea de bases de la Federación Peruana de Fútbol no nos permitió conocer este grave hecho, prometemos que no habrá impunidad”, escribió en sus redes sociales.

Bajo la misma premisa, el asesor legal José Luis Noriega salió al frente para decir que la prórroga del mandato que pretende hacer el presidente de la FPF, Agustín Lozano, es irregular e ilícito. También pidió que el Congreso de la República llame al titular del IPD y al Ministro de Educación para preguntarles el por qué se le permite a una federación deportiva prorrogar sus mandatos si la Ley del Deporte obliga a renovar directivas solo cada cuatro años.