Jahir Butrón: Nace un técnico con gran futuro

“No confundo el tema familiar con el trabajo, mi hermano Leao no tiene chances de tapar en el equipo”.

Escribe:

GABRIEL ANGELES



¿Cuál es la principal sensación que te deja la campaña de este año?

Que se logró el objetivo de la manera soñada. Lo conseguimos de inicio a fin, hemos sido superiores y mostrado siempre un buen juego, marcamos la diferencia.

¿Pudo darse de otra manera?

A veces el objetivo no se da así y hay algún tropiezo. Clasificamos con anticipación y eso nos permitió y darle la posibilidad a los que tenían pocos minutos.

¿En qué partido pensaste que la posibilidad del ascenso no se podía escapar?

Por la forma como ganamos la semifinal, estaba seguro que íbamos a conseguir el título.

¿En algún momento sintieron que les afectó la continuidad de partidos por las modificaciones en el calendario?

No. El calendario del campeonato ya estaba diseñado con anticipación y teníamos una planificación. Ha sido un campeonato cortito, solo hubo dos fechas donde tuvimos una semana entre partido y partido, pero generalmente fue un campeonato regular semana tras semana.

¿Cómo tomaste la decisión de dirigir a Alianza Atlético?

Fue un designio de Dios. Yo estaba laborando en la Agremiación y recibo la llamada de los dirigentes de Pirata FC, conversamos y llegamos prácticamente a un acuerdo. Faltaban pequeños detalles y en eso, recibo la llamada del presidente de Sullana y la verdad, decidí más con el corazón que otra cosa. Había jugado ahí 4 años, sabía lo que era defender sus colores y que eran un equipo de tradición.

¿Cuál fue la clave para mantenerse mucho tiempo en el primer lugar y asegurarse en los play-offs?

Solo pensábamos en cada partido como si fuese el último. No estábamos haciendo sumas ni restas con otros rivales. Eso fue la clave porque en la quinta fecha ya estábamos prácticamente clasificados con 15 puntos.

¿Qué opinas del hecho de jugar semifinales en esta nueva modalidad de Liga 2?

Creo que faltó un poquito más analizar ese tema. Se iban a jugar solo 9 fechas y creo que lo hicieron para crear un poquito más de expectativa. Si el torneo hubiese sido con el campeón directo que tenga la mayor cantidad de puntos, se hubiese perdido el interés a partir de la quinta fecha.

¿Qué impresión te dejó Juan Aurich como rival?

Un digno rival, con armas lícitas y estilo de juego. Nos complicó por momentos, hizo bien su trabajo, en base a garra y pundonor y que entendió cómo debía afrontar esto. Pepe (Soto) hizo bastante con poquito.

¿Y jugar todo el torneo en Lima?

Nos hubiese gustado estar en nuestras localías pero las reglas estaban dadas.

¿Cómo viviste la celebración con los jugadores?

Muy feliz porque este grupo se lo merecía y también por la gente de Sullana. En el desborde del júbilo no piensas en otra cosa más que en la satisfacción que ello trae.

¿Alguna anécdota en particular?

Me hicieron recordar lo que les había dicho y eso me llenó de satisfacción. Empezaron a repetir las frases que se les marcaba de vez en cuando. Y eso me mostraba el nivel de concentración y captación de cada jugador para los mensajes que uno les daba.

Dijiste que por el momento es imposible llevar a tu hermano Leao a tapar en el equipo, ¿a qué se debe?

Por algo muy sencillo: ‘Nacho’ Barrios hizo todos los méritos para ser el dueño del arco de Sullana el próximo año. Y yo no puedo confundir el tema de la familia con el trabajo. A pesar de que considero que Leao es el mejor arquero del fútbol peruano de los últimos tiempos. Mi confianza está en ‘Nacho’ para el próximo año porque se va a quedar.

Incluso llegaron a coincidir como jugadores en Alianza Atlético, ¿no?

Sí, eso fue a inicios de 2003.

¿Algún recuerdo en particular?

No sé contra qué equipo jugábamos pero fue en Sullana, yo anoto un gol y él también estaba corriendo junto a mí.

Hoy tuviste una reunión con el presidente Lander Alemán, ¿qué cosas diseñaron para la temporada 2021 en Primera?

En base al inicio del campeonato el 27 de febrero, empezaríamos los exámenes médicos el 20 de enero. Y de ahí empezaríamos con la pretemporada.

¿Mantendrán la base del equipo que ascendió o buscarán refuerzos con experiencia?

Habrá refuerzos con mayor recorrido en Primera. Pero se quedará una buena base. Sullana tuvo una mixtura. No confundamos experiencia con edad cronológica.

¿Con quienes te quedas?

Ha sido un año importante para Lugo, Perlaza, Christian Vargas, Correa que fue para mí el mejor, Barreda, Ganoza, Quijano.

Pese al título, ¿En qué hay que mejorar?

Vamos a trabajar porque la exigencia es otra en la Liga 1.

¿Qué objetivo principal se han trazado?

Tener los pies sobre la tierra. El próximo año bajan 4. Nuestro segundo objetivo tendría que ser un torneo internacional. Sería irresponsable decir que vamos por el campeonato.

¿Sientes que has quedado en la historia del club al darle un título en su centenario?

Sí, porque son los 100 años, la vuelta a la Liga 1 es algo que no lo va a borrar nadie.

¿Quiénes integran tu comando técnico?

El profe Héctor Valle estuvo a cargo de la preparación física, le agradezco y me quito el sombrero con él. Miguel Manrique en preparación de arqueros. Jesús Oropeza, con el que fue un tema de burocracia lo de la Licencia pero fue una pieza importante para lograr que este objetivo se cumpla. Y Julio Gallardo que fue uno de los asistentes.