A defender la PUNTA

El líder e invicto Universitario recibe a Vallejo en el Monumental a las 8 de la noche. Cremas van con toda su artillería

En Universitario la tienen clara, tras quedar fuera de la Libertadores, el objetivo es el Apertura y a fin de año alcanzar la estrella 27. Y hoy desde las 8 de la noche, en el estadio Monumental, los cremas reciben a la U. César Vallejo e irán con todo por un triunfo para mantener la punta y el invicto.

Los merengues al mando del técnico Pérez tienen novedades en su esquema, en defensa Quina dejará su lugar al juvenil Valverde, quien suma en la Bolsa. Alfageme irá al banco, y Guarderas junto a Barreto estarán en la volante. Millán tampoco arrancará por cupo de extranjeros, y la ofensiva lo integrarán Quintero, Urruti, Hohberg y Dos Santos.

Por su parte, la visita trujillana llega con dos bajas: Christian Ramos (suspendido) y el golero Zubczuk, quien no jugará porque pertenece a la ‘U’. La Vallejo con ‘Chemo’ a la cabeza, no sabe lo que es ganar en esta temporada, solo ha cosechado dos empates y una derrota, esto lo coloca en las últimas casillas y no es favorito para ganar en Ate.

En la ‘U’ no se confían del mal momento trujillano, pues saben que se pueden levantar y arruinarle la fiesta en su casa.

UNIVERSITARIO

José Carvallo

Aldo Corzo

Federico Alonso

Luis Valverde

Iván Santillán

Gerson Barreto

Rafael Guarderas

Alberto Quintero

Luis Urruti

Alejandro Hohberg

Jonathan Dos Santos

DT: Gregorio Pérez

U. CÉSAR VALLEJO

Máximo Rabines

Emiliano Ciucci

Leandro Fleitas

Jersson Vásquez

Ronald Quinteros

Frank Yisique

José Manzaneda

Elsar Rodas

Jairo Vélez

Víctor Cedrón

Yorleys Mena

DT: José Del Solar

ÁRBITRO: Víctor Hugo Carrillo

HORA: 8:00 p. m.

ESTADIO: Monumental – Ate