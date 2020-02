Proceso concursal se puede suspender

INDECOPI inició megaoperativo en 26 empresas vinculadas a la ‘U’. Además, Carlos Moreno incumple norma y no puede ser administrador

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), inició un megaoperativo a 26 empresas vinculadas con el proceso concursal de Universitario. Y tras conocerse los resultados, existe la posibilidad que, el procedimiento concursal del club se suspenda. De darse esto, Gremco (actual acreedor) quedaría imposibilitado de liquidar a la institución crema.

La investigación a 26 empresas se viene dando, porque hay presuntas infracciones que entorpecen el proceso.

“Nosotros hemos iniciado como Indecopi la investigación. La estamos ejecutando con megaoperativos y así vamos a seguir investigando y fiscalizando”, dijo la gerenta de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, Ana Peña.

Moreno no va

Por otro lado, INDECOPI denunció que Carlos Moreno (próximo administrador de la ‘U’), no podría hacerse cargo de club, pues no cumple con los requisitos y está calificado con ‘riesgo crediticio alto’. Es decir, se encuentra en lista de deudores.