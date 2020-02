Dos Santos: “Empezar así da tranquilidad”

Delantero uruguayo resalta estar en la cima del torneo y espera seguir anotando

En la ‘U’ hay confianza, y así lo hizo saber el delantero Jonathan Dos Santos, quien espera ganar hoy a Vallejo y seguir en la punta del torneo.

“Anotar me genera mucha confianza. Empezar así me da tranquilidad, pero no me debo relajar. Este equipo va paso a paso. Sin dudas que vamos a enfrentar a un gran rival que tiene buenos jugadores. Pero tenemos que seguir potenciando lo que estamos haciendo. Lo más importante es ganar”, dijo el atacante crema.