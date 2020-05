“A medio plantel le deben marzo”

Luis Perea criticó los problemas de Carlos Stein.

El colombiano Luis Perea, delantero de Carlos Stein, señaló que a gran parte del plantel la directiva aún no ha cumplido con cancelar el mes de marzo. “Es muy estresante. No sabemos quiénes están al mando del equipo. No hay acuerdos. A medio plantel aún le deben marzo, todo abril y estos días de mayo. Me deben el 40 por ciento de marzo y hay jugadores como Miller y Rivas que les deben todo”, afirmó.

Por otro lado, criticó a la gerencia deportiva. “Lamentablemente Alex Cornejo entorpece todo con su actitud e ignorancia pero los dueños le hacen caso a él. Nos duele el punto restado por la Comisión de Licencias luego del partido que hicimos ante Cristal”, finalizó Perea.