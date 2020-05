“Hay equipos que no quieren jugar el torneo”

Marcio Valverde criticó la informalidad de algunos clubes de la Liga 1

Marcio Valverde señaló que es injusto que en algunos clubes no paguen a los jugadores y hasta hay quienes no quieren reiniciar el torneo. “Se quieren hacer los vivos. No deberían estar en Liga 1 y deberían ir a la Copa Perú, donde te pagan si quieren o no”, afirmó.

Además, habló de los acuerdos que hay en Sport Huancayo. “Para este fin de mes buscamos arreglar con la dirigencia. Nos podrían pagar un 50 o 60 por ciento y el resto lo pagan cuando se reinicie todo y a fin de año”, finalizó.