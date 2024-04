Paolo Guerrero no jugará el día de hoy la Copa Sudamericana con la César Vallejo

Paolo Guerrero suma su segundo partido sin jugar

Paolo Guerrero, referente del fútbol nacional, no viajo con la delegación de la César Vallejo hacia Bolivia para enfrentar al Always Ready porque no esta en condiciones favorables.

El “Depredador”, que es el apodo como se le conoce al experimentado delantero nacional, se llegó a desempeñar en diferentes clubes del mundo repartidos entre Alemania y Brasil, pero ahora ya está dando sus últimos disparos al arco luego de brindarle al balonpie toda su dedicación, constancia y buen juego.

Luego de su decisión de venir al fútbol peruano para enfundarse los colores del conjunto de Trujillo, el ariete de cuarenta años presentó los siguientes números en el torneo local: en cinco partidos disputados, tuvo tres anotaciones, un pase de gol y le mostraron tres veces la tarjeta amarilla.

Sin embargo, el jugador no pudo disputar el encuentro pasado en condición visitante ante ADT, el cual fue el correspondiente a la decimo segunda jornada de la Liga 1 Te Apuesto, ni tampoco podrá jugar el duelo de hoy día ante el cuadro del Always Ready debido a que no se recuperó a sus óptimas condiciones por una sobrecarga muscular.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.