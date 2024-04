Bustos: “La cancha de Botafogo estaba muy complicada”

Tras la derrota ante Botafogo (3-1) por la Copa Libertadores, el DT de Universitario, Fabián Bustos, habló sobre la situación del cuadro crema.

Universitario cayó 3-1 ante Botafogo por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El conjunto crema perdió no solo su primer partido en el certamen, sino que también su invicto de 25 partidos oficiales sin conocer la derrota. Por ello, Fabián Bustos habló en conferencia de prensa y aseguró que fue un partido muy difícil, tanto por la calidad de los jugadores de Botafogo como por las condiciones de la cancha en la que jugaron.

“No tuvimos sobresalto en el primer tiempo. No nos quedaron ocasiones claras, ahora que recuerdo ninguna. No estábamos finos, no estábamos bien, la cancha de Botafogo estaba muy complicada, no es excusa. No quiero que salga que ponemos excusas a la cancha, pero es muy difícil porque es muy rápida“, manifestó en rueda de prensa.

Además, reconoció que tuvieron muchos errores y desconcentraciones, especialmente en la etapa complementaria, donde se anotaron los tres goles de los locales.

“Después el segundo tiempo arrancamos muy mal, tuvimos 10 minutos muy malos y eso es raro en nosotros. Estuvimos muy desconcentrados, varios errores seguidos que desembocan en los goles de Botafogo y eso se pone cuesta arriba. Es buen equipo, vienen de ganar 2 partidos seguidos, han mejorado mucho con su entrenador. Es un equipo difícil por la cancha que es rápida y porque tienen buenos jugadores en ofensiva y queríamos hacerle un partido inteligente para tratar de llevarnos el triunfo o un empate“, agregó.

Con este resultado, Universitario se quedó con 4 puntos y se ubicó en el tercer lugar de la tabla del Grupo D. Hasta el momento registran una victoria, un empate y una derrota.