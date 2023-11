AC Milan ganó por la mínima frente a Fiorentina

Por la jornada 13 de la Serie A, AC Milan venció de local a Fiorentina por 1-0 gracias al penal marcado por Theo Hernández.

AC Milan y Fiorentina se enfrentaron en San Siro por la fecha 13 de la liga italiana. Los dirigidos por Stefano Pioli se llevaron la victoria por la mínima, gracias a un penal. Con el triunfo ante Fiorentina, AC Milan cortó una mala racha de 4 partidos sin ganar en la Serie A.

En el final del primer tiempo, los ‘Rossoneri’ lograron marcar el único gol del partido. A los 45 minutos, Theo Hernández fue derribado por Fabiano Parisi en el área, por lo que el árbitro, Marco Di Bello, cobró penal. El mismo Theo Hernández se encargó de ejecutar la pena máxima y anotó el 1-0 final para AC Milan.

Lee:

Con este resultado, AC Milan se mantiene en el tercer puesto de la tabla a 5 puntos del líder Inter Milan. Por otro lado, Fiorentina se ubica en el puesto 6 de la Serie A.

Alineación de AC Milan:

Mike Maignan; (c) Davide Calabria, Malick Thiaw, Fikayo Tomori, Theo Hernández, Yunus Musah, Tijjani Reijnders, Tommaso Pobega, Samuel Chukwueze, Luka Jović, Christian Pulišić.

Ingresaron: Loftus-Cheek, Francesco Camarda, Rade Krunic y Alessandro Florenzi.

Alineación de Fiorentina:

Pietro Terracciano; Fabiano Parisi, Nikola Milenković, Lucas Martínez Quarta, (c) Cristiano Biraghi, Arthur, Alfred Duncan, Nicolás González, Giacomo Bonaventura, Riccardo Sottil, Lucas Beltrán.

Ingresaron: Maxime López, M’Bala Nzola, Rolando Mandragora, Jonathan Ikoné y Christian Kouamé.

