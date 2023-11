Ricardo Gareca volvió a Perú para la despedida de Carlos Lobatón

El ex-entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dirigirá en el partido de despedida de Carlos Lobatón.

Carlos Lobatón hará su partido de despedida mañana domingo 26 de noviembre en el Estadio Alberto Gallardo. El ídolo de Sporting Cristal contará con la presencia de invitados de lujo del fútbol peruano. Uno de los más destacados es el estratega argentino, Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ llegó a Lima y fue recibido por los hinchas peruanos.

Ricardo Gareca junto a Roberto Mosquera y Julio César Uribe estarán en el banquillo del partido de despedida de Lobatón. Asimismo, el encuentro lo disputarán los ex-jugadores Jorge Cazulo, Erick Delgado, Renzo Sheput, Sergio Leal, Sergio Blanco, Jorge Soto, Leandro Franco, Julinho, etc.

Lee:

Esto comentó Carlos Lobatón de su partido de despedida:

“Es algo que venía pensando desde hace un par de años, pero no tenía la oportunidad. Quiero agradecer a Sporting Cristal por todo el apoyo que me ha brindado y me está brindando hasta ahora para que mañana sea una tarde familiar”.

También habló sobre su experiencia con Ricardo Gareca en la Selección Peruana:

“Ricardo es una persona especial conmigo, me dijo que las cosas tales como son y yo las acepté. A partir de ahí empecé a trabajar para ganarme un puesto en la selección. Es una persona que influyó mucho en mí”.

Con este invitado Pensá! Si no vas, porque el tigre 🐯estará con nosotros este 26 de noviembre en el Alberto Gallardo!!🏟️ #adidaspe https://t.co/AuvAQ3QQO5 pic.twitter.com/dREPkJjFMY — Carlos Lobaton (@CaloLobaton) November 19, 2023

Puedes leer también: Juan Reynoso no se mueve del banquillo