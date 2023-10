Ricardo Gareca: “¿Los peruanos no corren? Mentira”

El exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, brindó una charla en donde mencionó al futbolista peruano.

Ricardo Gareca recordó su etapa en la Selección Peruana. El ‘Tigre’ confesó que uno de los problemas que tuvo fue las afirmaciones de que el futbolista peruano no era profesional. Gareca volvió a defender al jugador nacional declarando lo siguiente:

“Una de las cosas más importantes que escuchábamos que decían ‘los peruanos no corren’, ‘los peruanos son indisciplinados’, ‘los peruanos toman’, ‘los peruanos no son profesionales’”.

“¿Con qué sustento uno puede decir algo de alguien si no tiene pruebas, si no comprueba, si no testea, si no va más allá de una opinión o de unas palabras? Es necesario cargarse de planificación, cargarse de datos, porque si uno no se carga de datos no sabe nunca nada”.

“Entonces lo que hicimos es empezar a poner cámaras en todos los estadios y empezar a ver qué es lo que realmente pasaba. Descubrimos que todo lo que tiene que ver con ‘los peruanos no corren’ era una falacia y una mentira”.

“¿Los peruanos no corren? Mentira, los peruanos corren. Teníamos datos de cómo eran las otras ligas que son muy competitivas, de las mejores del mundo. Entonces nos encontramos con esta falacia. Los peruanos están a la altura de las mejores ligas”.

Estas declaraciones de Ricardo Gareca contrastaron con las del actual entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso. El ‘Cabezón’ afirmó que los futbolistas de la Liga 1 no estaban para jugar ni 60 minutos. Asimismo, culpó al fútbol peruano por no ayudar en el recambio generacional, insistiendo en la poca capacidad de los jugadores de disputar partidos de alta intensidad.

