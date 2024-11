¡Acabó la celebración! ¡Manuel Barreto ya planifica el 2025!

El director deportivo crema, Manuel Barreto, asegura que comenzará a planificar el 2025.

Este fin de semana vivimos todos la fiesta crema. La celebración del título obtenido en el año de su Centenario, ahora fue compartido con toda su gente y a estadio lleno. Entre todas las figuras asistentes, el director deportivo crema, Manuel Barreto, comentó que es es momento de celebrar y a partir de hoy, lunes, se centrará a tiempo completo en panificar lo que será el proyecto para el 2025.

“La unión de todos, de los hinchas, de la dirigencia, de los jugadores, del comando técnico. La unión nos ha permitido llegar hasta acá no esta temporada, sino desde el año pasado. Hoy cerrar este momento de celebración y ya a partir del lunes a planificar lo que se vendrá más adelante”, señaló Manuel Barreto.

El Estadio Monumental abrió todas sus puertas para recibir a toda su feligresía, quienes, merecidamente, tuvieron un momento para ellos y los jugadores. A la fiesta asistieron diferentes personajes que vistieron la crema, así como socios y viejos conocidos, pero, el plato de fondo, fueron los mismos jugadores con las dos copas en mano para ofrecerlas a toda a «Trinchera Norte» en símbolo de victoria.

“Los que generan toda esta pasión, todo este sentimiento que puedan disfrutar y puedan haber tenido el premio que buscaban es lo que más satisfacción da. No es fácil, es una presión constante. Lo cierto es que me encanta y lo que más satisfacción me da es la alegría de la gente porque se lo merece”, sentenció Manuel Barreto.

Ahora, Universitario, no tiene más tiempo que perder, ya que, las metas para el 2025 son mucho más grandes. Los cremas vuelven luego de muchos años a la fase de grupos de la Copa Libertadores y siendo los bicampeones peruanos, quieren dar el golpe sobre la meza y ser grandes animadores de la competición, pero, para eso, tendrán que esforzarse el doble. ¡Y dale «U»!