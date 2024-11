¡Jesús Barco se despidió con emotivas palabras del Callao!

Con emotivo mensaje, Jesús Barcos, se despidió del Sport Boys.

En tienda «Chalaca» se busca una reestructura desde la base y para eso, han depurado el plantel con, hasta ahora, la salida de ocho elementos con la esperanza de darle otro vuelo al club. Uno de los que queda fuera, es su ex capitán Jesús Barco, quien se despidió con un emotivo mensaje de la rosada.

“Quiero agradecer a Sport Boys por estos 3 años donde la pasé muy bien me trataron bien, me hicieron sentir cómo nunca lo hubiera imaginado, agradecer a cada uno de lo que pertenecieron durante todos mis momentos, a los utileros que desde el día 1 me trataron bien hasta el último día”, escribió Jesús Barco en sus redes sociales.

El volante quien militó bastante tiempo vistiendo la casaquilla chalaca, se convirtió con el tiempo en uno de los referentes del equipo, demostrando siempre buen profesionalismo. Si bien, Sport Boys, se salvó en la penúltima fecha del descenso, en el Callao se planea darle otro rumbo al equipo, considerando así que, Barco, había cumplido un ciclo con la rosada.

“Me voy feliz y deseándole siempre lo mejor y que merezcan estar donde tienen que estar, es un hasta pronto y Vamos Boys siempre”, es deseo latente del habilidoso volante que ahora, tendrá que buscar su camino, seguramente, opciones no le faltarán, pero, la rosada siempre estará en su corazón.

Aunque aún no se anuncian jales que se incorporen al equipo del puerto, ya son ocho las salidas del club, dentro de ellos, jugadores con gran experiencia. Esperemos que los que lleguen, dejen en alto el nombre del Sport Boys, un cuadro con mucha historia dentro del fútbol peruano que no merece estar siempre con la soga al cuello. Los rosados, por su jerarquía, deberían pelear siempre arriba, pero, los malos manejos, lo han traído abajo. ¡Es hora de cambiar!.