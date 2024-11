¡Jairo Concha era consiente de la obligación de campeonar!

Jairo Concha, no veía otra opción más que campeonar en el año del Centenario.

Estar en un club grande, conlleva una gran responsabilidad y eso Jairo Concha lo sabe. El habilidoso volante era consiente que la responsabilidad que tenían en sus hombros, era imperativo lograr el título en el año del Centenario. La historia y los hinchas lo obligaban y, felizmente, se pudo lograr el objetivo.

“Sabemos que este es un año muy importante para la historia de Universitario y sabíamos que teníamos que coronarlo siendo campeones. Sí o sí teníamos que salir campeones. No me lo hubiera imaginado. En la Noche Crema el hincha de la ‘U’ me mostró su cariño. Gracias a Dios se pudo redondear con el objetivo”, señaló Jairo Concha.

Por otro lado, el volante crema, se refirió sobre su no convocatoria para esta fecha doble. Si bien es cierto que, Concha, no viene siendo considerado hace bastante tiempo por el profesor Jorge Fossati, el jugador pone las barbas en remojo y es consiente que no viene teniendo actuaciones constantes y que su juego es muy intermitente.

“Creo que estar en la selección es muy importante. Quisiera estar, por el momento no se está dando. Voy a tratar de hacer mejor las cosas para que se dé ese llamado. Esperemos que se pueda dar el próximo año”, agregó Jairo Concha, quien no pierde la ilusión de vestir la bicolor, pero, para eso, hay que seguir trabajando.

Universitario comienza desde hoy a planificar lo que será el proyecto para el 2025 y Jairo Concha, quien seguirá vistiendo la camiseta crema, tiene un lindo reto. Jugar la Copa Libertadores con el campeón peruano, será una importante vitrina para que el jugador se muestre contra rivales de fuste y, de mostrar un buen nivel, tentaría pegar el salto al extranjero y, porque no, ser convocado por el profesor Fossati para que mueva los hilos de la Selección Peruana. ¡Todo caerá por su propio peso!