Jairo Concha sobre Alianza Lima: “Hay personas que no sé qué hacen ahí”

El volante se refirió también a Bruno Marioni.

Jairo Concha reveló detalles de su relación tensa con el exdirector de fútbol de Alianza Lima, Bruno Marioni. El centrocampista expresó que sufrió “malos tratos” por parte del directivo, lo que marcó su salida del club íntimo. A pesar de su respeto por los de La Victoria, señaló que existen personas en la gestión con las que no está de acuerdo.

“Fue por malos tratos y la forma que se dio todo. Sí, me sentí maltratado por Alianza Lima. Al club le tengo respeto, porque estuve tres años, pero una cosa es el club y otra es quienes lo manejan. Hay personas que no sé qué hacen ahí. Hacen todo mal”, fueron las palabras del volante de Universitario de Deportes.

El mediocampista no ocultó su resentimiento y mencionó que, aunque le tiene cariño al club y mantiene amistad con varios excompañeros, sus problemas fueron principalmente con quienes dirigen la institución. “A mis compañeros los quiero, todavía hablo con ellos”, afirmó en entrevista con No Somos TV.

Además, Jairo Concha destacó que sus comentarios buscan engrandecer a sus actuales compañeros en Universitario y aclaró que no pretendió menospreciar a sus colegas de Alianza Lima. “No quise decir que en el otro lado no son profesionales, solo engrandecer a mis compañeros”, explicó, en respuesta a la polémica generada.

