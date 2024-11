¿El fútbol peruano será sancionado por la FIFA?

El fútbol nacional vive un momento de incertidumbre.

La detención de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ha generado incertidumbre. Los especialistas aseguran que no afectará directamente a la selección peruana en sus competencias. El abogado deportivo Julio García explicó que mientras no haya injerencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en la FPF, la FIFA no tendría motivos para sancionar al fútbol peruano.

García enfatizó que la Ley 30727 garantiza la autonomía de la FPF, limitando cualquier intervención estatal. Esta normativa, promovida por el Congreso, retira a la FPF del control del IPD. Así, garantiza que las decisiones internas de la federación queden en manos de sus propios organismos, evitando sanciones internacionales.

Lee también:

Además, García señaló que cualquier eventual decisión de la FIFA para el fútbol peruano, solo se aplicaría en caso de una intervención directa por parte del gobierno. La detención de Lozano, por sí sola, no amenaza la participación de Perú en torneos como las Eliminatorias o la Copa del Mundo. Esto mantiene la tranquilidad entre los hinchas.

Por otro lado, la continuidad de Lozano en la FPF queda en manos de la Asamblea de Bases, que podría decidir su destitución con una mayoría simple de votos. Esta situación plantea un escenario interno para la FPF, pero sin efectos negativos para el futuro de la selección y sus competencias.

Descubre más: Detención de Agustín Lozano provoca reacciones de personajes del fútbol