¡Jorge Fossati se refirió al hincha peruano!

El técnico de la selección de Perú, Jorge Fossati, lamentó el cambio de sede para el encuentro frente a Chile y se refirió al momento de la FPF

Para Jorge Fossati es clave el apoyo del hincha peruano en una situación tan complicada que atraviesa la FPF. Un momento que deja suspenso el futuro del equipo de todos los peruanos. Sin embargo, el técnico uruguayo no se guardó nada y declaró para la empresa sus sensaciones y deseos acerca de la coyuntura que atraviesa el fútbol peruano.

Jorge Fossati manifestó su opinión acerca de la detención de Agustín Lozano: «El tema que están viviendo de la situación judicial, algunos compañeros de trabajos, algunos de mayor jerarquía, como compañero no puedo haber tomado esa noticia, de otra manera, que no sea con tristeza, que ellos estén viviendo esta situación«.

Además, lamentó el cambio de sede para el enfrentamiento ante Chile por las clasificatorias: «Seguía teniendo la esperanza que esta situación cambiara, porque no soy quién para discutir este tipo de temas. Lo de la APEC y que íbamos a jugar en el Estadio Nacional, no se sabe desde la semana pasada, para nada estas dos cosas ayudan a la Selección«.

Pero también aseguró afrontar el reto, demostrando su optimismo en los momentos inesperados: «El tema del estadio nos hace cambiar una logística, pero no me voy a extender porque no hay excusas, nuestro deber es con los jugadores y transformar estas cosas feas en energía positiva, y si estábamos dando el máximo, dar un poco más todavía«.

Para terminar, Jorge Fossati se refirió a la afición de Perú diciendo lo siguiente: «Esta situación nos lleva a que prácticamente estamos solos con los jugadores, esto es así, pero esperamos contar con ese gran jugador que ha tenido la Selección históricamente, que es el hincha, ahora más que nunca«.