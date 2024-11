Jean Ferrari se refirió a Marioni y a Christian Cueva

El administrador de Universitario, Jean Ferrari, no se arrepiente de sus declaraciones hacia Marioni y explicó la discusión con Cueva

Jean Ferrari es un claro de ejemplo que, ser el presidente del equipo en cual eres hincha es posible realizar una correcta gestión administrativa. Por otra parte, el administrador de la ´U´ aseguró no arrepentirse de nada acerca de sus declaraciones hacia Bruno Marioni tras lograr el bicampeonato y explicó lo sucedido con Christian Cueva durante el encuentro ante Cienciano.

El líder de la directiva de Universitario volvió a referirse de sus comentarios hacia Bruno Marioni luego que el equipo crema logró el bicampeonato en Andahuaylas: “No cambiaría absolutamente nada de lo que dije. Es más, me faltó un poquito más, pero ya me tuve que aguantar porque no tenía mucho espacio para decir otras cosas«.

También explicó el motivo de su crítica hacia el exgerente deportivo de Alianza Lima diciendo lo siguiente: “Fue un momento donde yo tenía que ser puntual en las cosas malas que había hecho esta persona y que me las había trasladado a mí. Me lo tomé tan a pecho porque me menciona a mí de manera directa«.

Luego expresó su molestia por haberlo mencionado hace unos meses atrás por su comentario hacia Carlos Zambrano: «¿Un muchacho que recién llegó al fútbol peruano me va a mencionar a mí? Me pareció una falta de respeto. ¿Cómo podría hablar él de mí sobre si le hago bien o mal al sistema? Entonces, me la guardé”.

Finalmente, explicó su discusión con Christian Cueva: “Uno se entera de las cosas que pasan. Estábamos con esa rabia porque venían a jugar su mundial por, al parecer, los incentivos que siempre hay por detrás. ‘Cuevita’ le mete un codazo a Aldo (Corzo) y a mí me empezó a calentar esa situación. Él voltea a mirarme, graso error, él me viene a buscar a mí”.