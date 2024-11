¿Zambrano jugaría en Universitario?

El central explicó algunos motivos si algún día llega a jugar en la ‘U’.

Carlos Zambrano fue el mejor jugador de Alianza Lima las dos últimas temporadas. Su carácter y experiencia para defender lo han convertido no solo en un jugador destacado para los de La Victoria. Él siempre demostró un amor por los íntimos, pero recientemente hay rumores sobre una posible llegada al compadre, Universitario de Deportes. En medio de la polémica, el ‘León’ tuvo unas declaraciones muy comentadas.

El exjugador de Boca Juniors es considerado el mejor central de la liga nacional, incluso el mejor central peruano en la actualidad y su llagada a Ate generaría controversia. “Es complicado. No lo sé. Es muy duro. La gente no sabe, pero mis padres y mi hermano son hinchas de la ‘U’. Y lo he dicho en varias entrevistas: yo soy hincha aliancista, fanático de Alianza, pero también quiero a la Academia Cantolao, en la cual me inicie”, señaló en una entrevista para Peloteando con Luciano.

Lee también:

No obstante, el central de la selección peruana también dijo: “Pero si es que algún día me toque vestir la camiseta de la ‘U’, sería para cumplirle el sueño a mis padres, a mi hermano, que son locos hinchas de la ‘U’, pero siempre me gustaba llevarles la contra”. De esta forma, no deja la puerta cerrada al club crema.

Hasta ahora, Zambrano no renovó su contrato con Alianza Lima. Con José Bellina como gerente deportivo, parece que pronto habrá novedades. A sus 35 años, el ‘León’ sigue siendo uno de los mejores defensas centrales del campeonato y el jugador más destacado de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas. Su nivel sigue tan alto como siempre.

Descubre más: Edison Flores podría dejar Universitario: «Me tomaré unos días para decidir mi futuro»