Academia Héctor Chumpitaz quiere ir hasta el TAS por Quispe

La Academia Héctor Chumpitaz mencionó que hasta el momento no hay un acuerdo monetario con Universitario por la transferencia de Quispe.

Actualmente, la Academia Héctor Chumpitaz, club de formación de Piero Quispe, reclama a Universitario un pago de 600 mil dólares por la transferencia del mediocampista al fútbol mexicano, debido a los derechos de formación.

En una entrevista para Radio Ovación, Tito Chumpitaz reveló que aún no se ha alcanzado un acuerdo con Universitario en cuanto a los derechos económicos de Piero Quispe. Además, mencionó que están considerando recurrir a otras instancias como la Cámara de Conciliación de la FPF o el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“Hasta ahora no hay progreso. Nuestro abogado está trabajando en eso, viendo cómo presentar la reclamación, la opción de ir al TAS o a la Cámara de Conciliación aquí en Perú. Todavía estamos evaluando“, dijo el entrenador de menores.

Actualmente, como técnico de Walter Ormeño en Copa Perú, mencionó que a pesar de las negociaciones, no han logrado llegar a un acuerdo. “Dependemos mucho de esos ingresos, y hasta ahora no hemos recibido nada. Ha habido conversaciones y, lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo“.

Finalmente, Chumpitaz destacó que el dinero de la transferencia de Piero Quispe estaba destinado a varios proyectos que ahora se han detenido. “He tenido que posponer muchos proyectos que teníamos en la academia con ese dinero, pero esperamos hacer valer nuestros derechos, nada más. No estamos pidiendo limosnas ni favores; no los necesitamos. Vivimos de nuestro trabajo“.

Pumas adquirió el 80% del pase de Piero Quispe a finales de 2023, por un monto aproximado de 2.2 millones de dólares, con un contrato para las próximas tres temporadas.