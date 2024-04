¡Insólito! Arbitro declaró Walk Over en la Copa Perú 2024

Pese a que Unión Arequipa y FBC Bentín se encontraban en el campo, el arbitro decidió no dirigir el enfrentamiento por la Copa Perú.

En el distrito de Miraflores, Arequipa, se llevaba a cabo la tercera fecha de la Copa Perú, con el esperado enfrentamiento entre Unión Arequipa y FBC Bentín. Sin embargo, para sorpresa de todos, el árbitro Jordi Suyco declaró un Walk Over y el partido no se disputó.

Esta inesperada situación dejó perplejos a jugadores, espectadores, dirigentes e incluso a los periodistas encargados de la cobertura del encuentro. El árbitro Suyco, en lugar de dirigirse al campo, se acercó a la mesa de control para comunicar su decisión de cancelar el partido.

Suyco no ofreció ninguna explicación sobre su decisión de declarar un Walk Over cuando ambos equipos estaban listos para jugar. Los periodistas que transmitían el partido especularon que el árbitro no estaba de humor para arbitrar.

Podrías leer:

Incluso, durante la transmisión, se esperaba que el partido comenzara ya que los directivos de los equipos involucrados se acercaron al árbitro para hablar con él, pero no lograron cambiar su decisión.

Según informes, hubieron problemas entre los jugadores y otra terna arbitral en el partido previo, lo que podría haber irritado a Suyco y llevado a su decisión de cancelar el partido de forma injustificada.

El periodista César Condori Álvarez indicó que este partido tendrá que ser reprogramado, ya que se espera que el informe del delegado de mesa contradiga la decisión de la terna arbitral, compuesta también por Omar Vega y Leydi Delgado como asistentes.

Estos incidentes ocurrieron en el Estadio Unión Edificadores Misti, sede de los partidos de la Liga Distrital de Miraflores, donde los equipos compiten por clasificar a la Etapa Provincial de la Copa Perú.