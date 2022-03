Adinolfi sobre Cueva: “Christian es fundamental”

Edgardo Adinolfi, ex asistente técnico de Universitario, habló sobre el presente del club ‘crema’ y del partido entre Perú y Uruguay.

Hace no mucho se despidió de Universitario de Deportes, pero el cariño nunca se irá. Edgardo Adinolfi, exentrenador interino de la ‘U’, brindó una entrevista en donde habla sobre el club merengue y en donde se refirió al partido entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias.

El integrante del comando técnico de la ‘U‘ se refirió al plantel que ostentan los merengues: “La U tiene un buen plantel, está complicado para todos, este año ya no es el mismo que en años anteriores que se jugó en Lima, ahora tienes que jugar de visita, calor, altura, se le va a hacer a todos los equipos muy complicado, pero hoy Universitario tiene que apuntar a fin de año”.

El ‘profe’ Edgardo también tuvo palabras para Álvaro Gutiérrez: “Fuimos compañeros de selección. Es un gran entrenador que en Uruguay salió dos veces campeón con nacional que no es poca cosa. Gran entrenador, gran persona y esperando que le vaya bien porque se lo merece, tanto a él como la institución”, declaró en Menú Deportivo.

El estratega uruguayo se pronunció sobre el partido entre Perú y Uruguay en Montevideo: “Va a hacer un partido muy duro porque se juegan muchísimas cosas ante dos selecciones de jerarquía. Uruguay con un proceso importante, De la misma manera Perú desde que está Ricardo Gareca. Ojalá que gane Uruguay, aunque será un partido duro porque Perú de visita se ha hecho muy fuerte”.

Por último, el ex director técnico de la ‘U’ elogió a Christian Cueva: “Christian es fundamental. No tanto en convertir goles, sino en las asistencias, tener la pelota. Es un jugador muy fundamental para el esquema que aplica el profesor Gareca. Creo que Uruguay no debe dejarlo recibir y cuando más lejos del área esté, será mejor”, finalizó.