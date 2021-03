Adiós a la buena racha

United le puso fin a las 21 victorias consecutivas del City en el Derbi del Manchester.

No podía ser otro. Dicen que cuando te enfrentas a tu clásico rival, te esfuerzas el doble. Y eso pasó cuando Manchester United derrotó al Manchester City por 2-0, todo en el Etihad Stadium (0-2) y dándose una pequeña esperanza en la lucha por la Premier League.

Los ‘Sky Blues’ caen antes de poder igualar los 22 triunfos consecutivos del Real Madrid de Carlo Ancelotti, los 23 del Bayern de Múnich de la temporada pasada y parte de esta, y las 26 del Ajax de Ámsterdam de principios de los 70.

Y es que no pudo empezar peor el derbi para el Manchester City y a los dos minutos de partido ya iba por detrás en el marcador. De una forma extravagante además, porque no es la norma general que un delantero centro cometa un penalti en el primer minuto de juego y menos en jugada corrida, no a balón parado.

Comenzando la segunda parte, los visitantes aumentaron la cuenta por intermedio de Shaw y nada que hacer para los dirigidos por Pep Guardiola.