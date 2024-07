Adrián Fernández: Vamos con todo frente a Alianza Lima

El delantero Adrián Fernández habla sobre su visita a Lima para enfrentar a Alianza Lima.

Este sábado se nos viene un partidazo entre Alianza Lima y Alianza Atlético, encuentro pactado para las 7:00pm en el Alejandro Villanueva de La Victoria y, el delantero sullanense, Adrián Fernández se pronunció al respecto y vienen a Lima con la esperanza de robar algún punto.

“Son once contra once, si bien en los papeles el presupuesto de los equipos es totalmente distinto, la realidad es distinta, pero cuando se paran los ‘muñecos’ en la cancha hay que jugarlo y vamos a ser once guerreros contra ellos”, sostuvo Fernández, demostrando que Alianza Atlético no viene a Lima en vano.

Posteriormente, el delantero dio su opinión sobre como ve que va ser trámite del partido frente a un Alianza Lima que viene de ganar en Trujillo a un siempre difícil César Vallejo y ahora, de locales, llegan con la moral muy en alto pero los sullanenses quieren pararles macho y aguarles la fiesta.

Puedes leer:

“Va a ser un partido atractivo, seguramente ellos van a salir a tratar de proponer, nosotros trataremos con nuestras armas de contrarrestar eso, y partir de ahí trataremos de hacernos dueños de la pelota y de faltarle el respeto futbolísticamente hablando”, agregó Adrián Fernández.

Recordemos que Alianza Atlético viene de empatar en condición de local frente a Atlético Grau en el estadio Campeones del 36, donde se tuvieron que conformar con tan solo un punto pero, se quedaron la sensación que perdieron 2 puntos porque de locales, estaban en la obligación de que la victoria se quede en casa.

Por último, Adrián Fernández se pronunció sobre como está él físicamente y si llega en las mejores condiciones a Matute: “En lo físico muy bien, prácticamente recuperado de la lesión que sufrí. En lo mental, fantástico, tratando de hacer un gran papel mañana y con la ilusión intacta de poder llevarnos algún puntito ante Alianza”.