Thiago Silva y porqué regresó a Fluminense

El experimentado central Thiago Silva explicó porque su regreso al FLU.

Luego de muchos años en el extranjero donde dejó su nombre muy en alto en equipos muy grandes a nivel mundial como el Chelsea FC, Thiago Silva, en conferencia de prensa, dio sus explicaciones porque de su regreso a Brasil, precisamente al Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores.

“Creo que nuestra historia ya estaba trazada. Sentía en mi corazón este deseo. Muchos preguntaron: ‘¿por qué no volviste antes para conquistar la Libertadores?’ Porque no era el momento. Cuando Fluminense más necesita, aquí estoy. Mi cariño por Fluminense es enorme. Sé de mi capacidad, pero solo no puedo hacer nada. Espero que tengamos esta conciencia. De la camiseta que estamos vistiendo y de la responsabilidad que tenemos. No soy un salvador de la patria. Solo no voy a hacer nada. Pero juntos, podemos”, sostuvo Thiago Silva.

El férreo defensor de 39 años paseó su fútbol por el FC Porto de Portugal, A.C Milan de Italia, París Saint-Germain de Francia y Chelsea FC de Inglaterra, vuelve a su tierra natal Brasil y se calzó la camiseta del Fluminense, encantado por la forma de jugar y por lo que vienen mostrando hasta ahora.

El jugador además fue muy claro en aclarar que el ritmo de partidos en Brasil es más fuerte que en otros países porque juegan más de un campeonato a la semana y ante la gran cantidad de jugadores jovenes que terminan siendo grandes promesas, el campeonato se torna bien competitivo.

“Jugué más de 40 partidos en el Chelsea, pero era un partido por semana por estar fuera de la Champions. Cuando era juego de Copa, tenía descanso. Mantuve la media de juegos alta. Aquí en Brasil, será difícil por la logística y un juego tras otro. Jugamos el domingo contra Cuiabá y volvemos a las 5 de la mañana para enfrentar a Palmeiras en casa. La distancia entre partidos es de menos de 48 horas. No es justo para el jugador. Pero vine sabiendo la responsabilidad. Eso tiene que ser conversado con Mano. No podré jugar todos los partidos en este inicio. Pero si se necesita de mi sacrificio, estaré aquí para ayudar”, agregó Thiago Silva.