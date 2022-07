Adriano: “Brasil está preparado para volver a conseguir el título en Qatar”

Adriano Leite, ex futbolista brasileño, confesó que la Selección Brasileña tiene muchas chances de ser el campeón del Mundial 2022

Adriano Leite, ex futbolista brasileño, confesó que la Selección Brasileña tiene muchas chances de ser el campeón del Mundial 2022. Además recordó los buenos momentos que tuvo en el fútbol profesional.

Sobre el principal candidato en Qatar 2022, dijo para Olé: “¡Brasil! Lamentablemente no pude ganar un Mundial, pero mi corazón está con los jugadores. Sé la responsabilidad que es jugar una Copa del Mundo y creo que la selección brasileña está preparada para volver a conseguir el título en Qatar.

Recordó sus mejores momentos que tuvo en el fútbol de élite: “En su momento, la gente no aceptaba mis decisiones. No nos tomaban a los futbolistas como personas normales. Tenemos que saber entender a las personas, no importa si son atletas o trabajadores comunes. Todos pasamos por dificultades y más aún cuando pierdes a un ser querido. Aunque para mí no era importante la opinión de los demás, uno se entristecía porque sentía que solamente veían al futbolista, no al ser humano ¿Por qué me voy a arrepentir por lo que pasó? Primero pensé en mi felicidad. Todos nos equivocamos y debemos tener la oportunidad”.