José Carlos Fernández: “Enfrentar a Alianza Lima siempre es especial para mí”

José Carlos Fernández, delantero de Carlos A. Mannucci, habló sobre el próximo partido del Torneo Clausura ante Alianza Lima

José Carlos Fernández, delantero de Carlos A. Mannucci, habló sobre el próximo partido del Torneo Clausura ante Alianza Lima. El atacante nacional asegura que enfrentar a los blanquiazules es muy especial para él.

“Nos tocó descansar en la segunda fecha, así que hemos tenido tiempo de recuperar algunos lesionados y trabajar bien estos 15 días. Estamos con muchas ganas de que empiece el partido y sumar nuestros primeros puntos en el Torneo Clausura”, dijo el delantero nacional para GOLPERU.

Asegura que a Mannucci le tocó un fixture muy complicado: “Tuvimos 7 partidos sin perder, estamos entre las mejores rachas del campeonato. Después, nos tocó partidos muy difíciles: cerramos el Apertura contra Cristal y empezamos el Apertura ante Melgar. Ahora, descansamos, jugamos contra Alianza Lima y luego tenemos que ir a Huancayo. Son encuentros duros, pero tenemos un plantel bueno que está listo para estos retos. Somos conscientes de que estamos en una posición complicada. Tenemos que seguir luchando”.

Sobre su pasado blanquiazul, aseguró que es bonito enfrentarse al equipo la cual es hincha: “Siempre he dicho que enfrentar a Alianza para mí es especial, por el cariño que me tiene la gente y por el cariño que yo le tengo al club y a la hinchada. Ese reconocimiento es de los mejores recuerdos que me voy a llevar del fútbol el día que me toque dejar de jugar. Los sentimientos estarán antes y después, pero durante los 90 minutos uno tiene que hacer su trabajo y defender a Mannucci”.