Agente de Gutiérrez: “Lo que más golpeó a Álvaro fue ver a un equipo sin rebeldía en la cancha”

Santiago Castro, representante del técnico uruguayo, Álvaro Gutiérrez, habló tras oficializarse la salida del DT de Universitario. El agente del ex DT crema, señaló que el equipo tuvo poca rebeldía ante Alianza Lima.

“Conversé con Álvaro Gutiérrez ayer y hoy, pero más allá de la tristeza por el resultado, lo que lo golpeó mucho fue ver a una imagen del equipo en la cancha, de ver equipo sin rebeldía”, sostuvo Castro en ‘Campeonísimo’

Aseguro que el plantel crema no lograron cambiar el resultado: “En un momento el equipo estaba 3-1 abajo y algunos jugadores caminaban en la cancha. Algunos extranjeros que están para hacer la diferencia. No lograron dar pie y lamentablemente fue una derrota dura. Más aún de local y con el estadio lleno, ante un rival que lo ganó bien”.

Sobre los errores defensivos de Universitario: “Hay errores puntuales que son complejos de digerir, hubo varios autogoles que generalmente no pasan, no sé si atribuirlo a la mala suerte o a qué. El cuarto gol de Alianza, Federico Alonso quiere despejar con la cabeza cuando pudo hacerlo con el pie, hay situaciones difíciles de revertir más allá de lo futbolístico”.

Sobre la salida de Álvaro Gutiérrez de Universitario: “Es un monto manejable para el club, dejarlo al hincha tranquilo. A la parte administrativa, por lo que he podido palpar en este último tiempo, están haciendo bien las cosas. El club cumplió con todo lo que se le pidió desde el día uno, se está pagando al día. Sin problemas, en la parte económica y administrativa creemos que se están haciendo bien las cosas. Creo que es la piedra angular para que cualquier proyecto deportivo salga adelante”.

Finalizó señalando que Gutiérrez es un DT con calidad: “Básicamente el equipo tomó la decisión de que Álvaro no siga en el cargo, ya que había una cláusula pactada, hay que hacerle saber a la gente que el DT es una persona de calidad, más allá de lo que puedan pensar como profesional, accedió a tener flexibilidad a su salida del club. El proyecto deportivo no estaba saliendo como lo esperábamos desde el principio, los resultados mandan y al no darse, se fue flexible en la salida”.